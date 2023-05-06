شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

شاهد أهداف ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا في المباراة النهائية بهدفين لهدف، ليصل إلى اللقب رقم 20 في تاريخه.

ريال مدريد بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية بعد مراوغة من فينيسيوس وتمريرة عرضية وصلت إلى رودريجو الذي وضعها في الشباك.

واستمرت محاولات ريال مدريد في الشوط الأول وكاد كريم بنزيما أن يضيف الثاني لكن الحارس تألق.

وحاول عبد الصمد الزلزولي معادلة النتيجة بعد خطأ من ميليتاو لكن كارباخال استطاع انقاذ الكرة من على خط المرمى.

ثم تصدت العارضة لكرة خطيرة من ألابا.

وفي الشوط الثاني، استطاع أوساسونا تسجيل التعادل عن طريق لوكاس توري من تسديدة صاروخية على حدود المنطقة.

وحسم نجم المباراة، رودريجو، البطولة لصالح ريال مدريد بعدما أضاف الثاني من تسديدة داخل المنطقة بعد متابعة لصاروخية كروس التي ضربت في المدافع وغيرت اتجاهها.

وتعد هذه البطولة الأولى لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا منذ 2014 حينما حققها على حساب برشلونة.

يُذكر أنّ اخر لقب حققه الملكي في الكأس كان بوجود كارلو أنشيلوتي مدربًا أيضًا.