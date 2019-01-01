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كأس آسيا

شاهد ما الذي فعله خالد عيسى بعد التأهل لربع نهائي كأس آسيا؟

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خالد عيسى يحتفل مع الجماهير عقب تأهل الإمارات لربع نهائي كأس أمم آسيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

احتفل خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات بطريقته الخاصة، بعد تأهل الأبيض لربع نهائي كأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز على منتخب قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدفين في دور الـ 16، وذلك بعد التمديد للوقت الإضافي.

وأصبح المنتخب الإماراتي أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي البطولة التي تقام على أراضيها في نسختها السابعة عشر، في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

كأس آسيا 2019| الإمارات أول العرب في ربع النهائي

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خالد عيسى توجه للجماهير بعد المباراة وأهدى لهم قميصه وقفازه.

حارس مرمى فريق العين والمنتخب الإماراتي يعيش حاليًا حالة من التألق، بعد الوصول مع فريقه لنهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي، واستمراره مع منتخب الإمارات في كأس أمم آسيا.

يذكر أن منتخب الإمارات سيواجه منتخب أستراليا في ربع نهائي البطولة.

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