شاهد رد فعل الجمهور العُماني بعد خروج منتخب بلادهم من كأس آسيا
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محمد عماد فيسبوك تويتر
وجهت جماهير منتخب سلطنة عُمان التحية للاعبي الفريق رغم الهزيمة أمام منتخب إيران بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ 16 من كأس أمم آسيا التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.
المنتخب العُماني كان قد تأهل لثمن نهائي البطولة بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط.
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المنتخب العُماني كان قد خسر مباراته الافتتاحية في البطولة أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف والتي أقيمت يوم التاسع من يناير.
في مباراته الثانية خسر منتخب عمان أمام اليابان بهدفٍ مقابل لا شيء يوم الأحد الثالث عشر من يناير.
الجمهور العماني يحيي لاعبي منتخبهم رغم الهزيمة 🇴🇲👏#كأس_آسيا2019 #إيران_عمان pic.twitter.com/W9C8rCu8kk— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 20, 2019
وحقق منتخب سلطنة عُمان انتصاره الوحيد في البطولة في ختام مرحلة المجموعات بالفوز على تركمنستان بثلاثية مقابل هدف.
يذكر أن هذه النسخة من البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16.