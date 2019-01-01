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كأس آسيا

شاهد| الجماهير السورية ترقص على الأنغام الفلسطينية

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أجواء رائعة بين جماهير فلسطين وسوريا فبيل انطلاق مباراتهم بكأس أمم أسيا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

يشهد ملعب إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، المواجهة العربية المنتظرة بين المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني، في إطار مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أسيا التي تقام في الفترة ما بين 5 يناير حتى 1 فبراير.

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ما لفت الأنظار قبل مواجهة المنتخبين، هو تفاعل الجمهور السوري مع الأغاني الفلسطينية، والرقص عليها في المدرجات.

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وتضم المجموعة الثانية أيضًا منتخبي الأردن وأستراليا، حيث فاز الأول على حامل اللقب في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم.

يذكر أن آخر مباراة جمعت المنتخبين كانت ودية، في عام 2012، وانتهت بفوز منتخب الفدائي بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت بملعب الأمير محمد بالأردن وقتها.

بينما لم يتقابل المنتخبان في بطولة كأس أسيا من قبل، واقتصرت مواجهتهما السابقة على بطولات غرب أسيا والدورات العربية المختلفة.

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