شاموسكا: جاهزون لمواجهة الدحيل ولدينا الرغبة لخوض المواجهة

هل يفوز الهلال على الدحيل؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن فريقه لعب مباراة في الدوري يوم الخميس الماضي، وتدريباته كانت استرجاعية فقط.

الهلال سيواجه الدحيل مساء الأثنين، بالجولة الختامية، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا

وقال شاموسكا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نطمح في اختتام موسمنا بظهور قوي، وتحقيق نتيجة إيجابية مقرونة بالمستوى.

📃🗣 #انفوجرافيك_الهلال يرصد أبرز ما ذكره مدير الجهاز الفني لفريق #الهلال "بريكليس شاموسكا" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء #الدحيل_الهلال pic.twitter.com/hjKmaoyoHM — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 19, 2019

المدرب البرازيلي تابع: "ضمان تأهلنا وتصدرنا للمجموعة، لن يمنعنا من تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

المدير الفني للهلال اختتم تصريحاته قائلًا: "فريقنا جاهز لخوض مباراة الدحيل، ودائمًا الرغبة والحماس لخوض أي مواجهة".

الهلال ضمن الصعود إلى الدور الثاني بالبطولة الآسيوية، متصدرًا للمجموعة الثالثة، بفارق 4 نقاط عن الدحيل.