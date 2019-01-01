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دوري أبطال آسيا

شاموسكا: جاهزون لمواجهة الدحيل ولدينا الرغبة لخوض المواجهة

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هل يفوز الهلال على الدحيل؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أن فريقه لعب مباراة في الدوري يوم الخميس الماضي، وتدريباته كانت استرجاعية فقط.

الهلال سيواجه الدحيل مساء الأثنين، بالجولة الختامية، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا

وقال شاموسكا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نطمح في اختتام موسمنا بظهور قوي، وتحقيق نتيجة إيجابية مقرونة بالمستوى.

المدرب البرازيلي تابع: "ضمان تأهلنا وتصدرنا للمجموعة، لن يمنعنا من تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز".

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المدير الفني للهلال اختتم تصريحاته قائلًا: "فريقنا جاهز لخوض مباراة الدحيل، ودائمًا الرغبة والحماس لخوض أي مواجهة".

الهلال ضمن الصعود إلى الدور الثاني بالبطولة الآسيوية، متصدرًا للمجموعة الثالثة، بفارق 4 نقاط عن الدحيل.

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