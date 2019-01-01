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شالكه يحدد مهاجم ليفربول لتعزيز هجومه في يناير

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(C)Getty Images
شالكه يبحث عن رأس حربة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام شالكه بالتعاقد مع دومينيك سولانكي، مهاجم ليفربول، بيناير الجاري لتعزيز خط هجومه.

ويمر شالكه بحالة ضعف هجومي بالموسم الجاري، إذ سجل 20 هدفاً بالبوندسليجا ولم يسجل أي من مهاجميه أكثر من ثلاثة أهداف.

وقالت "بيلد" إن شالكه وضع اسم سولانكي كحل مقترح لدعم الفريق في يناير وأنه سيعرض الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة.

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وأشارت الصحيفة أن ليفربول لا يريد التفريط في مهاجمه الشاب، ولكن لن يمانع رحيله على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات واللعب باستمرارية.

وينتهي عقد سولانكي مع ليفربول في 2022، ولكن لم يشارك مع الفريق الأول في أي مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ويلعب شالكه مع مانشستر سيتي بالدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بعد حلوله ثانياً خلف بورتو في دور المجموعات.

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