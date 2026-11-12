"إنه أسوأ من شالكه" .. الإعلام الألماني يسلط الضوء على مشكلة المانشافت في عهد يورجن كلوب

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تواجه ألمانيا مشكلة في الفترة التي تسبق مباراة دوري الأمم ضد المنتخب الهولندي. أو على الأقل، هذا ما خلصت إليه مجلة سبورتشاو.

فالألمان لم يسجلوا تحت قيادة يورجن كلوب أي هدف من مهاجم حتى الآن. وتكشف الوسيلة الإعلامية الألمانية مدى صعوبة التسجيل: 76 محاولة هجومية أسفرت عن ثلاثة أهداف فقط.

وكتبت القناة الألمانية: «يفتقر المانشافت إلى الكفاءة. ويمكن صياغة الأمر بشكل أكثر إثارة: "كلوب أسوأ من شالكه"».

تحتاج ألمانيا في المتوسط إلى حوالي 25 محاولة لتسجيل هدف واحد. سجل شالكه 04 خمسة أهداف فقط في تسع مباريات بالدوري الألماني، لكنه احتاج في المتوسط إلى 19 محاولة لكل هدف.

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سجل فيليكس نميشا هدف ألمانيا الوحيد في مباراة سبتمبر ضد هولندا (1-1)، في أول مباراة لكلوب كمدرب للمنتخب. أما الهدفان الآخران فجاءا من توم بيشوف وفلوريان فيرتس في المباراة التي فازت فيها ألمانيا على صربيا (2-0).

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«غالبًا ما تثير مثل هذه الأرقام السؤال: من الذي يجب أن يسجل الأهداف إذن؟ الإجابة على هذا السؤال في ألمانيا حاليًا سهلة جدًّا: فولكروج».

يتصدر مهاجم فيردر بريمن قائمة هدافي الدوري الألماني بتسعة أهداف. ومع ذلك، تتوقع سبورتشاو ألا يكون هو، بل كاي هافرتس، هو من سيبدأ المباراة يوم الجمعة المقبل ضد صربيا. سجل فولكروج سبعة من أهدافه الدولية الأربعة عشر كبديل.

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كما تكتب القناة: «من حيث أسلوب اللعب، لا يتناسب فولكروج تمامًا مع أسلوب المدرب الوطني. لكن من يعرف مكان المرمى ويستطيع التسديد بدقة، يمكنه أن يجد مكانًا له في أي فريق، حتى لو كان ذلك كلاعب بديل».

احتاج فولكروج إلى 32 محاولة لتسجيل أهدافه التسعة في الدوري الألماني. «إنها مجرد عملية حسابية بالطبع»، كما تقول شركة سبورتيك سولوشنز المتخصصة في توفير البيانات: «لو كان فولكروج قد سجل جميع محاولات التسجيل الألمانية البالغ عددها 76 محاولة، لكان منتخب ألمانيا قد سجل 21 هدفًا بمعدل التسجيل الحالي».