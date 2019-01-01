شالار سيونجو - بديل ماجواير ومنقذ جوارديولا المستقبلي

بداية مذهلة للمدافع التركي في الكرة الإنجليزية

تويتر هيثم محمد

هل سمعت عن نادي صغير يبيع نجمه ويشتري لاعباً مجهولاً ليعوضه، ليكتشف أنه أفضل منه؟ هذا هو ما يحدث مع ليستر سيتي في الوقت الراهن.

عندما باع الثعالب هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون استرليني الصيف الماضي ظن الكثيرون أن الفريق سيعاني لتعويضه، خصوصاً وعندما وقع الاختيار على اسم مغمور في صورة التركي شالار سيونجو.

ضم ليستر سيونجو من فرايبورج مقابل 18 مليون يورو في صيف 2018 وقتما كان ماجواير لا يزال متواجداً مع الفريق، ولكن الإصابات غيبته معظم الموسم، وشارك فقط في 11 لقاء بكل المسابقات، وفقط 804 دقيقة.

بريندان رودرجرز، مدرب ليستر، قرر المغامرة والاعتماد على سيونجو كبديل لماجواير وعدم ضم مدافع جديد، وحتى الآن، لم يخيب التركي الآمال، فبعد فقط شهرين من انطلاق الموسم، تخطى سيونجو عدد الدقائق التي لعبها العام الماضي، وأنسى جمهور ليستر ماجواير.

وإذا كان أول ما يلفت الأنظار للتركي في أرضية الملعب هو بنيته الجسمانية وشعره الهائج، بالإضافة لصعوبة نطق اسمه، ولكن مع الوقت جذب الانتباه بسبب أسلوبه الدفاعي الهاديء، إذ يجيد الخروج بالكرة من الخلف بشكل مميز، بالإضافة لمراوغاته الواثقة التي أثارت الخوف في قلب رودجرز، وفي نفس الوقت الإشادة من جانب مدربه.

أسبوع بعد آخر ثبت سيونجو مركزه بالخط الخلفي لليستر بجوار المخضرم جوني إيفانز، وأصبح حديث الجمهور والنقاد في إنجلترا بعدما شكل عنصراً أساسياً في البداية المميزة للثعالب في البريميرليج ومقارعتهم للكبار واحتلال مركز بالمربع الذهبي، وبدأ الحديث حتى عن إمكانية رحيله في يناير المقبل إلى نادي أكبر، وبالتحديد مانشستر سيتي الذي يبحث مدربه عن مدافع يعوض الفجوة التي تركتها إصابة إيمريك لابورت في دفاعات حامل اللقب.

ويبدو سيونجو المدافع المثالي لجوارديولا بما يملك من قدرة على لعب الكرة وبناء الهجمات، وقدرة كبيرة على قراءة المباريات وأسلوب لعب الخصم، ليبدو التركي وكأنه المدافع الحلم الذي يبحث عنه المدير الفني الكتالوني، مما يجعل ليستر ربما في يده مشروع 80 مليون استرليني جديدة حال قرر التفاوض وبيع نجمه التركي.

ربما لا تزال المؤشرات مبكرة لإصدار الحكم النهائي على سيونجو، ولكن ما قدمه التركي في الأسابيع الأولى يبشر ببزوغ نجم مدافع جديد قادم بقوة في سماء الكرة الأوروبية، ومن يعلم، ربما قريباً يكسر رقم من عوضه كأغلى مدافعي العالم.