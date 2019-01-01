شاكيري: ألعب كرة القدم الأفضل في ليفربول

السويسري يعبر عن سعادته قبل المواجهة الكبرى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي سعادته بوجوده في ناديه الحالي، الذي انضم إليه قادماً من ستوك سيتي مطلع الموسم الحالي.

وقال شاكيري في تصريحاته لإيفينينج ستاندارد:"أنا أحب الوجود هنا، يمكنك رؤية ذلك في الملعب". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"أنا سعيد للغاية وألعب بثقة، ربما ألعب أفضل كرة قدم لي في مسيرتي".

وتابع:"أود مساعدة النادي لأجل النجاح، الضغط هنا كبير مثلما الحال في أي من الأندية الكبرى".

ويلتقي ليفربول بمانشستر سيتي الليلة في ختام منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للبريميرليج.

ويحتل الريدز صدارة الترتيب بلا هزيمة حتى الآن، بفارق 7 نقاط عن سيتي حامل اللقب القياسي في الموسم الماضي بـ100 نقطة.