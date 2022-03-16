شاكيرا وجاستن بيبر على القميص .. برشلونة في حلة موسيقية الموسم المقبل

أعلن برشلونة رسميًا يوم الثلاثاء عن الاتفاق مع شركة "سبوتيفاي" للموسيقى على توقيع عقد رعاية طويل الأمد.

عقد الرعاية الجديد سيوفر لبرشلونة القوة الاقتصادية لمواصلة التعافي اقتصاديًا، وزيادة القدرة على المناورة لتقوية الفريق بداية من الموسم المقبل.

الاتفاقية تتضمن رعاية الشركة السويدية لقميص الفريقين الأول والثاني للرجال، وقميص فريق السيدات وقمصان التدريب لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك نقطة لفتت الانتباه لم يلاحظها أحد، ولها علاقة كيبرة بالصورة التي أعلن بها برشلونة عن اتفاقه مع الشركة السويدية.

ما هو البند؟

حيث يتم مشاهدة لاعبي برشلونة مثل بيدري وبيكيه مع فنانين عالميين مثل جاستن بيبر أو شاكيرا.

ويوضح البيان: "في إطار التحالف، سيعمل الطرفان معًا لخلق فرص جديدة لتحويل القميص إلى مساحة يمكن أن تشيد بفنانين مختلفين من جميع أنحاء العالم".

ماذا يعني ذلك؟

بخلاف ظهور اسم وشعار "سبوتيفاي" على الجزء الأمامي من قميص برشلونة، فإن اسم أو شعار بعض الفنانين الذين يرتبطون ببرشلونة أو صلات شخصية مع النادي يمكن أن تظهر أيضًا على القميص.

ويمكن أيضًا الترويج لجولة غنائية أو ألبوم جديد على قميص برشلونة، مثلما حدث مع أتلتيكو مدريد بين 2003 و2005، حيث كان قميص "الروخيبلانكوس" بمثابة لوحة إعلانية للترويج لبعض الأفلام مثل "سبايدرمان 2" أو "هيل بوي".

وسيكشف الوقت ما إذا كان هذا الخيار سيتم تفعيله في اتفاقية برشلونة مع سبوتيفاي، ومع أي الفنانين يتم ذلك.

وخلال الساعات الماضية، ارتبط عدد من الفنانين بالظهور على قميص برشلونة، مثل شاكيرا زوجة بيكيه، أو فريق "ذا ويكند"، وجاستن بيبر.

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