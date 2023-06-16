شاكيرا: جوارديولا تسبب في معاناة بيكيه.. ولهذا كانت علاقتنا صعبة!

بعض الكواليس الجديدة من علاقة المطربة الكولومبية باللاعب الكتالوني السابق

نشرت صحيفة "الباييس" جزءًا من تصريحات المطربة الكولومبية الشهيرة وشريكة جيرارد بيكيه السابقة شاكيرا حول بعض الملفات ذات العلاقة بقضاياها الضريبية وعلاقتها ببيكيه.

وأوضحت شاكيرا في تصريحاتها أن العلاقة بين جيرارد بيكيه (شريكها السابق) وبرشلونة كانت مدهشة، خاصة خلال فترة بيب جوارديولا على مقعد تدريب الفريق الكتالوني.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن المطربة الكولومبية قولها: "كانت علاقة جيرارد مع برشلونة معقدة نوعًا ما، مع جوارديولا كانت لديه علاقة متوترة للغاية، وصلت إلى درجة أن بقاء أحدهما كان يعني رحيل الآخر، هذا الوضع جعله يعاني كثيرًا".

على نفس المنوال، أوضحت أيضًا أن علاقتها الشخصية مع لاعب كرة القدم الكتالوني كانت عاصفة أيضًا من بعض النواحي: "كانت علاقتنا مضطربة للغاية، لأن حياتنا المهنية لم تكن متطابقة، كان الأمر أشبه بخلط الزيت والماء، كنت كثيرة السفر والترحال بينما كان عليه دائمًا أن يلتزم بجدول زمني".