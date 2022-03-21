شاكيرا تدعم بيكيه: لا يسمح لي بالحديث لكنه أفضل مدافع في العالم

وجهت الكولومبية شاكيرا رسالة دعم إلى جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني بعد فوز "البلوجرانا" على ريال مدريد في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

برشلونة تمكن من تحقيق فوز عريض على ريال مدريد برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليؤكد ذلك الفوز تقدم مشروع برشلونة أكثر تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

بيكيه كان واحدًا من نجوم المباراة، ولم يسمح لهجوم ريال مدريد بشن خطورة تذكر على مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن طوال التسعين دقيقة.

وقررت شاكيرا دعم زوجها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنه أفضل مدافع في العالم.

وكتبت شاكيرا: "لن يسمح لي جيرارد بقول هذه الأشياء علنًا، لكن من خلال بطولته يمكنه لعب مثل هذه المباريات".

وأضافت: "إنه يتغلب على أي إصابة أو ألم، ويقدم أفضل ما لديه دائمًا".

واختتمت: "ليس لأنه زوجي، لكن بيكيه هو أفضل قلب دفاع في العالم".

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

ويخوض بيكيه موسمه الرابع عشر مع برشلونة، منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2008.

وخلال منافسات موسم 2021-22، شارك بيكيه في 36 مباراة في كافة المسابقات، بإجمالي 2878 دقيقة لعب، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

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