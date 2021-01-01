شارة قيادة منتخب مصر .. علاقة "النني وصلاح" تنهي الأزمة أمام أعين الملايين

أزمة شارة القيادة استمرت خلال الفترة الأخيرة

سادت روح من الانسجام والتناغم بين لاعبي المنتخب المصري اليوم أمام نظيره جُزر القمر، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

منتخب الفراعنة تمكن من حسم صدارة مجموعته، بعد التغلب على جُزر القمر بأربعة أهداف نظيفة خلال 25 دقيقة في اللقاء الذي شهد تألق كبير من عناصر منتخب مصر على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وحمل عمرو السولية نجم الأهلي شارة قيادة منتخب مصر منذ بداية اللقاء، كونه أقدم لاعب بين التشكيل الأساسي، خاصًة بعد غياب أحمد حجازي الذي غادر إلى السعودية للانضمام لتدريبات فريقه اتحاد جدة، عقب لقاء كينيا في الجولة الخامسة.

غادر السولية أحداث اللقاء في الدقيقة 72 ويأتي من بعده في ترتيب حاملي شارة قيادة منتخب مصر، محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، ليتوجه عليه لاعب وسط الأهلي ليهدي له الشارة قبل مغادرة الملعب.

وفي لفتة طيبة للغاية، محمد النني أصر على ارتداء محمد صلاح لشارة قيادة منتخب مصر بدلًا منه حيث طلب من عمرو السولية من إهدائها لنجم ليفربول.

محمد صلاح وشارة قيادة منتخب مصر لأول مرة بمسيرته ©️🇪🇬📸 pic.twitter.com/osANbDbyir — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) March 29, 2021

وبذلك ساهم النني في قلة حدة أزمة شارة قيادة منتخب مصر التي اشتدت مؤخرًا داخل صفوف الفراعنة، ليوضح أن الأمور جيدة بين اللاعبين وبعضهما بشأن شارة القيادة.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية بعد حصد 12 نقطة من 6 مباريات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3.