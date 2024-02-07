سُدّت المنافذ.. برشلونة يفشل في تحسين موقف فيتور روكي!

اللاعب البرازيلي يغيب عن مباراة غرناطة..

فشل برشلونة في تحسين موقف لاعبه فيتور روكي من حيث الغياب عن مباراة غرناطة القادمة في الدوري الإسباني بعد تعرضه للطرد في مباراة ديبورتيفو ألافيس التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-1.

وكانت الخطوة التي اتخذها برشلونة هي الطعن على البطاقة الصفراء الثانية التي تكبدها اللاعب البرازيلي أمام لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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لكن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها، حيث تم رفض طعن النادي الكتالوني على البطاقة الصفراء، وبالتالي سيغيب روكي عن مباراة غرناطة نظير حصوله على بطاقة حمراء.

يملك برشلونة خطوة أخرى تتمثل في الطعن على القرار الصادر أمام لجنة المنافسة، ويمكنه فعل ذلك خلال 10 أيام.

ويلتقي برشلونة مع غرناطة على ملعب كامب نو يوم الأحد 11 فبراير 2024 لحساب الجولة 24 من الدوري الإسباني.