سييرا يغلق تدريبات الاتحاد من أجل التركيز للعدالة والهلال

سييرا يسعى للفوز على العدالة من أجل مواجهة الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

فرض التشيلي لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، السرية على مران الفريق الأخير قبل مواجهة ضمك.

ويواجه الاتحاد نظيره ضمك، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة، على ملعب "مدينة الأمير سلطان الرياضية".

وأصر سييرا على غلق تدريبات الاتحاد الأخيرة قبل مواجهة العدالة، من أجل فرض السرية على الفريق من أجل الحصول على 3 نقاط جديدة.

وأشارت التقارير أن سييرا يرغب في فرض التركيز قبل مواجهة العدالة وأيضًا من أجل مباراة الهلال الحاسمة في دوري أبطال آسيا.

إقرأ أيضًا - رسميًا - أسبريا أفضل لاعب "شبابي" في شهر أغسطس

ويواجه الاتحاد نظيره الهلال، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.