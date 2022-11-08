سييرا يغازل الهلال للعمل به ويكشف كارثة في الأهلي دفعته لرفض تدريبه

إدارة ماجد النفيعي فاوضت سييرا بالفعل، لكن ما كشف عنه المدرب يكشف عن كم الخلل الإداري في الراقي

كشف التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني الأسبق للاتحاد والحالي للوحدة السعودي، عن تفاصيل كارثية في مفاوضاته مع الأهلي السعودي في بداية الموسم الجاري، معلنًا صراحةً تمنيه العمل في الهلال.

المدرب التشيلي عمل في المملكة مع العميد في ولايتين، قبل أن يرحل في أكتوبر 2019، ثم عاد من جديد في نوفمبر 2021 لقيادة الطائي، لكنه رحل عنه في يونيو 2022، ليتولى المسؤولية الفنية للوحدة بدايةً من نوفمبر الجاري.

وقال سييرا، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "الهلال هو أقوى فريق سعودي، هذه ليست وجهة نظري، إنما الأرقام تقول ذلك، أتمنى أن أدرب الهلال، هو فخر لكل مدرب، ومن يقول غير ذلك، كاذب".

وأضاف: "الأهلي بالفعل فاوضني، لكن المفاوضات لم تنجح، ليس بسبب ما يشاع حول أنني اشترطت الحصول على مبلغ كبير حال الصعود لدوري المحترفين أو البقاء لموسم آخر مع الفريق بعد الصعود، فالأهلي نادٍ كبير وسيصعد لدوري روشن مع أي مدرب، لكنني لم أتفق مع الأهلي لأسباب أخرى".

سييرا تابع: "سأكون صريحًا، سبب رفضي هو كثرة وكلاء الأعمال، تدخل أكثر من أربعة وكلاء في المفاوضات، وبالتالي كل وكيل سيكون له عمولته ونسبته من التعاقد، حتى من لم يكن له علاقة بالمفاوضات وظهر أثناء التعاقد، سيحصل على نسبة من العقد!، لذلك لتجنب كل هذه المشاكل، قررت رفض عرض الأهلي".

يذكر أن الأهلي يقوده حاليًا في دوري يلو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الذي يخوض لأول مرة تجربته خارج القارة السمراء.