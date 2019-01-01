سييرا يعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة التعاون في نهائي كأس الملك

اتحاد جدة يسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج بالكأس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الاتحاد في تحقيق الكأس لإنقاذ الموسم الحالي بتحقيق البطولة المتاحة له محليًا، بعد الوصول للنهائي عقب الفوز على النصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: سعود عبدالحميد – أحمد عسيري – مروان داكوستا – عبدالله العمار

الوسط: كريم الأحمدي – سانوجو – كارلوس فلانويفا

الهجوم: فهد المولد – أليكساندر بريجوفيتش – جاري رودريجيز