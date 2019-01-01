سييرا يُطالب إدارة الاتحاد بمتابعة كوبا أمريكا للتعاقد مع صانع ألعاب

التشيلي سييرا يرغب في التعاقد مع صانع ألعاب لاتيني

أوضحت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد السعودي عن رغبة المدير الفني التشيلي سييرا مدرب الفريق في دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة بلاعبين من أمريكا اللاتينية.

التقارير أكدت أن المدير الفني أبلغ إدارة النادي بأهمية أن يكون في الفريق أكثر من صانع لعب مميز وأن تكون الخطوط مكتملة قبل بدء المنافسات.

التشيلي سييرا يرغب في التعاقد مع صانع ألعاب لاتيني، إلى جانب مواطنه فيلانويفا صاحب الأداء المميز مع الفريق.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أنه سيتم متابعة بطولة كوبا أميركا القادمة بعد أسبوعين، من أجل بحث إمكانية ضم لاعب من خلال البطولة.

يُذكر أن إدارة الاتحاد قد حددت عددًا من الخيارات في أكثر من مركز منهم الدفاع والوسط والهجوم لتعزيز صفوف الفريق.