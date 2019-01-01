سييرا يتحدث عن التأهل في البطولة العربية على حساب العهد اللبناني

الاتحاد يسير بخطى ثابتة في البطولات المشارك بها

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن التعادل أمام العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتأهل الاتحاد بواقع مجموع نتيجة اللقائين حيث كان حقق الفوز ذهابًا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

وقال سييرا عن التعادل أمام العهد اللبناني: "الفريق المنافس لم يشكل الخطورة الواضحة على مرمى فريقنا في لقاء الإياب ولكننا تمكنا من الصعود".

وأشار سييرا إلى سوء أرضية ملعب مباراة الإياب بين الاتحاد والعهد، وإنها أثرت بشكل كبير على مستوى الفريقين خلال اللقاء.

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واختتم سييرا حديثه أن المشاركة في أكثر من بطولة في الموسم الحالي، يؤثر على فريقه من ناحية بذل المجهود البدني خلال المباريات.

ويشارك الاتحاد في بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والبطولة العربية في الموسم الحالي حيث أكد سييرا على المنافسة على هذه الألقاب.