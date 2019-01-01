سييرا: سعيد بالفوز على ذوب آهن، وهذا سبب تذبذب الأداء

حديث المدرب التشيلي مع وسائل الإعلام بعد الفوز الصعب على ممثل إيران

أعرب مدرب نادي اتحاد جدة خوسيه لويس سييرا، عن ارتياحه بعد تجاوز منافسه الإيراني الثقيل ذوب آهن بنتيجة 2-1، في مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وبعد المباراة قال المدرب التشيلي في حواره مع الصحفيين "بالنسبة لي. فأنا راض عما قدمه فريقي في مباراته الأولى هذا الموسم، وأعتقد أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة أثرت بشكل سلبي على الأداء اليوم".

وأضاف "أعد الجميع بتقديم صورة ومستوى أفضل في مباراة الإياب، وأود أن أشكر جماهير النادي على حضورها ودعمها لنا خارج الديار، لكن هذا يبدو طبيعيًا بالنسبة لجماهير الاتحاد".

رحّبوا بهداف دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ليوناردو دا سوزا - 9⃣ أهداف! ⚽️#النصر_الوحدة #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/Nfn27NkoGl — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وبسبب المشاكل السياسية بين السعودية وإيران، أقيمت سهرة الإثنين على ملعب "آل مكتوم بنادي النصر" في دولة الإمارات، على أن يستضيف ملعب "حمد الكبير" في قطر مباراة الإياب المقرر لها في نفس هذا اليوم من الأسبوع المقبل.

وفي رده على سؤال عن سبب إهدار رومارينهو لأكثر من فرصة سهلة، أجاب قائلاً "لقد قدم مباراة جيدة جدًا من الناحية التكتيكية، تحركاته المستمرة كانت أكثر من رائعة وساهمت في صناع العديد من الفرص، من الواضح أنه لم يسجل اليوم لأنه لم يكن موفقًا بما فيه الكفاية".