رسميًا - إقالة سييرا من تدريب الاتحاد والعبدلي البديل

التشيلي يترك العميد كما استلمه في نهاية الموسم الماضي، جريحًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، إقالة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام الوحدة.

العميد تلقى الهزيمة أمام العنابي بهدف وحيد، على ملعب الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت.

قرار الإدارة جاء بعد تراجع نتائج الفريق مع التشيلي، حيث تلقى أربعة هزائم وفاز في ثلاث فقط منذ بداية الموسم.

سييرا: قدمنا المطلوب وسوء الحظ سبب الهزيمة

وقرر مجلس العميد تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بقيادة الفريق خلال المرحلة الحالية.

وطالب الجمهور عقب نهاية مباراة الليلة رئيس النادي الجداوي بضرورة إقالة المدرب، معربين عن غضبهم من الحالة التي ظهر عليها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان سييرا قد عاد لقيادة الاتحاد في أواخر الموسم الماضي، لينتشله من شبح الهبوط، ضامنًا البقاء في دوري المحترفين، إلا أن الوضع الموسم الحالي يُنبئ أن الاتحاد على موعد آخر مع مصارعة شبح الهبوط.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة التاسعة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 15 في المركز الثاني.