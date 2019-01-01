سييرا: استيعاب اللاعبين سبب الفوز أمام النصر

الاتحاد عزف سمفونية رائعة أمام العالمي وسجل أربعة أهداف وأُلغي له هدفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، بأداء لاعبيه خلال مواجهة النصر، متوجهًا لهم بالشكر على ما قدموه.

العميد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على العالمي برباعية مقابل هدفين، سجل منها المولد هدف وحيد، في نصف النهائي.

فهد المولد: اللاعبون عرفوا قيمة الاتحاد ولا يقدر أحد على الوقوف أمامنا

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا فوزًا كبيرًا، ولا أملك إلا كلمات الشكر والتقدير لجميع اللاعبين، لأن استيعابهم لأسلوب اللعب سهل المهمة لنا".

وعن سبب استبدال الثنائي فيلانويفا وفهد المولد، أوضح: "الأول أخرجته لكي لا يحصل على بطاقة صفراء تغيبه عن النهائي، أما المولد فتعرض لإصابة طفيفة".

واختتم: "نتمنى أن نتوج أبطالًا للكأس لإسعاد جميع الاتحاديين، فهم يستحقوا ذلك، خاصة بعد دعمهم المتواصل لنا".

يذكر أنه من المنتظر أن يلاقي الاتحاد في النهائي فريق التعاون، الذي أقصى الهلال بالأمس بهزيمته بخماسية نظيفة.