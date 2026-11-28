بثنائيته مع عثمان ديمبيلي في الدقيقتين 32 و67، وإهدار إبراهيما بالدي لركلة جزاء، قاد مايولو باريس سان جيرمان لإسقاط لوريان، في بارك دي برانس، بنتيجة (2-0)، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي "2026-2027".

انتصار جديد بأقل مجهود، ضمن ابتعاد سان جيرمان في صدارة (ليج 1) برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط عن باريس إف سي الوصيف، بينما تجمد رصيد لوريان عند 16 نقطة، في المركز الحادي عشر.

مايولو في صمت .. هناك من يهز عرش لامين يامال

على الرغم من تتويج مدافع برشلونة، باو كوبارسي، بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026، إلا أن ذلك لم يمنع زميله لامين يامال، من حصد جائزة "كوبا"، للمرة الثالثة على التوالي، في حفل الكرة الذهبية، لينصب نفسه رسميًا على عرش أفضل المواهب الشابة.

ولكن، بينما يدور الحديث عن هوية المواهب القادرة على زعزعة عرش لامين يامال، فإن هناك سيني مايولو، الذي يعمل في صمت، ويحقق سلسلة تهديفية مذهلة مع باريس سان جيرمان، ليؤكد أنه يعيش فترة "البرايم" الخاصة به.

* سجل هدفًا ضد ليون في الجولة الثامنة من الدوري.

* سجل هدفًا وصنع آخر ضد لوهافر في الجولة التاسعة من الدوري.

* سجل هدفًا ضد فياريال في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

* صنع تمريرة حاسمة ضد تروا في الجولة العاشرة من الدوري.

* سجل هدفًا ضد نيس في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

* صنع تمريرة حاسمة ضد روما، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

* سجل هدفًا ضد لوريان، في الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وطبقًا لذلك، فإن مايولو ساهم في 8 أهداف خلال آخر سبع مباريات على التوالي، ليثبت الفترة المذهلة التي يعيشها مع باريس سان جيرمان، حيث بات ينافس لامين يامال، نجم برشلونة، على سلسلة التهديف في مباريات متتالية، كما أنه إذا حافظ على استمراريته، فإنه بصدد صنع موسم تاريخي لا محالة.

شبيه رافينيا .. أثبت "فقاعة" توريس وأحرج ديمبيلي

ربما تعد حالة سيني مايولو، مشابهة لما عليه النجم البرازيلي رافينيا مع برشلونة، الذي أثبت صحة رؤية هانز فليك بتحويله من الجناح إلى قلب الهجوم، هذا الموسم، فرغم أن مايولو يعد بمثابة "الجوكر"، الذي تم الاستعانة به في مختلف المراكز، سواءً كمحور أو وسط ميدان، أو صانع ألعاب، وكذلك اللعب في الأطراف، والاستعانة به كظهير أيمن في بعض الأحيان، إلا أنه عندما قرر لويس إنريكي، الاعتماد عليه كرأس حربة، تحول إلى ماكينة أهداف.

صحيح أن سيني مايولو الذي لعب لمدة 74 دقيقة قبل استبداله، لم يعتمد كثيرًا على البقاء في مقدمة خطوط العملاق الباريسي، حيث لعب على مغادرة منطقة الجزاء، وعكس حالة اللامركزية في انتشار الخطوط الأمامية، بتحركاته في العمق وعلى الطرف الأيمن، إلا أن استعانة لويس إنريكي به كمهاجم، جعلته يثبت "فقاعة" فيران توريس ويحرج عثمان ديمبيلي في آن واحد.

لماذا؟ لأن مايولو لم يحتج لإهدار الكثير من الفرص من أجل الوصول إلى المرمى، سواءً مثل ديمبيلي الذي احتاج لأكثر من فرصة قبل أن يودع الهدف الثاني، وفيران توريس، الذي عاد ليتفنن في إهدار الفرص مع باريس، رغم بدايته المذهلة، إلا أن مايولو نجح في التسجيل من أولى فرصة جاءته لتهديد المرمى، بل إنه عرف كيف يحول أنصاف الفرص لتهديد محقق، بفضل تسديدته على الطائر التي تابعت عرضية جودتس، قبل أن ترتطم في العارضة، بالدقيقة 41.

أكثر من "لاعب طوارئ"

يُصاب تشواميني، فيقرر زين الدين زيدان استدعاءه لمنتخب فرنسا، في تجمع نوفمبر، ويفتقد باريس سان جيرمان لاثنين من أبرز عناصره، بين خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي، فيقرر لويس إنريكي، تجديد الدماء، ومنح فرص أكبر لمواهبه الشابة، وخاصة سيني مايولو.

ولكن، ما يقدمه مايولو مع باريس، يؤكد أنه يزحف بقوته حتى يصير أكثر من مجرد "لاعب طوارئ"، خاصة وأن برهن لإنريكي على أنه عندما يعتمد عليه للعب كـ"أساسي" لا يغادر أرض الملعب دون ترك بصمته.

مايولو هو مثال حي على براعة لويس إنريكي في تقوية مواهب باريس، وكذلك دكة الفريق، من أجل الحفاظ على تلك المنظومة التي لا تزال متربعة على عرش أوروبا، للعام الثاني تواليًا.