سينسي: هناك العديد من الاختلافات بين مانشيني وكونتي وهذا أهمها

لاعب إنتر يرى نفسه محظوظا بالعمل تحت قيادة هذا الثنائي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح ستيفانو سينسي، لاعب إنتر الإيطالي الفارق بين مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن نظيره أنطونيو كونتي مدرب إنتر.

وتم استدعاء اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، إلى قائمة المنتخب الإيطالي، لمواجهة أرمينيا وفنلندا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال سينسي في تصريحات صحفية: "لدي توقعات كبيرة وثقة في نفسي عالية، أريد أن ألعب باستمرار سأحافظ على مستوى تركيزي".

وواصل: "وجود لاعبين كبار حولي في المنتخب أمثال فيراتي وجورجينيو، سيساعدني كثيراً، سوف ألعب في أي مكان يختاره لي المدرب".

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وتطرق سيني، إلى الحديث عن فريقه الجديد إنتر والمدير الفني كونتي: "أشعر أنني بحالة جيدة في الفريق، أشعر أنني نضجت قليلاً، اللعب لصالح النيراتزوري كان حلماً".

وتابع: "أرغب في شكر النادي والمدرب وزملائي على ثقتهم بي، هذا يجعلني أبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنهم، نحن نعمل بجد للتتويج بالدوري الإيطالي".

وعن الفرق بين مدرب منتخب إيطاليا، ومدرب إنتر، قال سينسي: "هناك العديد من الاختلافات بين مانشيني وكونتي، أهمهما أننا نتعامل مع مدرب المنتخب فترة أقل من النادي، ولكن الثنائي لديه عقلية انتصارية وهذا المهم".