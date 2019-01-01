الكأس الوطني الأمريكي

سينسي: إنتر على الطريق الصحيح

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تصريحات نجم إنتر ستيفانو سينسي عقب الخسارة الودية أمام يوفنتوس

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال نجم إنتر الشاب ستيفانو سينسي إن النيراتزوري يسير على الطريق الصحيح في الوقت الحالي ويتحرك خطوات للأمام بالفعل.

وكان يوفنتوس قد نجح في الفوز على إنتر في ديربي إيطاليا الودي بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وعقب اللقاء، أبدى سينسي حزنه من الخسارة على الرغم من أنها جاءت بشكل ودي، إلا أن المباراة بين الفريقين لها قيمتها الخاصة بغض النظر عن أية حسابات أخرى..

وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وهذا هو المهم الآن، وخلال الفترة التحضيرية نشعر بالتحسن بدنيًا وفنيًا تحت قيادة أنطونيو كونتي ونشعر بالسعادة من أجل ذلك"

وتابع: "دوري في الفريق خلال الموسم المقبل لم يتحدد بعد، كل شيء في يد المدرب والجميع يعلم ذلك، ما علينا فقط هو بذل أقصى ما نمتلك حتى نكون جاهزين للتحديات المقبلة"

ركلات الترجيح تحسم ديربي إيطاليا الودي لمصلحة يوفنتوس

يذكر أن إنتر كان قد خسر أيضًا في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء في كأس الأبطال الودية كذلك.

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