سئم من مغالاة برشلونة .. مانشستر يونايتد يفكر التخلي عن دي يونج!

مانشستر يونايتد يرى أن طلبات برشلونة من أجل دي يونج مبالغ فيها في الوقت الحالي.

يتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، إلا أن مغالاة "البلوجرانا" في طلباته قد تدفع "الشياطين الحمر" إلى الابتعاد عن ضم الهولندي.

وخلال الشهر الماضي، حاول مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع برشلونة من أجل دي يونج، لكن لم يتوصل الناديان حتى الآن إلى حل وسط لإتمام الصفقة.

وحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد لم يوافق حتى الآن على طلبات برشلونة، ولا يوجد أي تقدم في المفاوضات.

ومع حاجة برشلونة إلى المال، فإن "البلوجرانا" يرغب في استغلال حاجة مانشستر يونايتد إلى دي يونج، والحصول على 85 مليون يورو لبيع الهولندي.

إلا أن آخر عرض قدمه مانشستر يونايتد كان بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى عشرة ملايين.

وفي ظل التفاوت بين العرض والطلب، فإن التقرير أشار إلى أن مانشستر يونايتد من الممكن أن يختار الانسحاب من صفقة التعاقد مع دي يونج، وتوجيه أنظاره نحو خيارات أقل تكلفة.

وفي حالة التخلي عن التعاقد مع دي يونج، فإن تلك لن تكون المرة الأولى التي ينسحب فيها مانشستر يونايتد من مفاوضات ضم أحد اللاعبين بسبب مغالاة برشلونة في طلباته.

الأمر نفسه حدث في عام 2013، حين رأى مانشستر يونايتد أن مطالب برشلونة من أجل بيع سيسك فابريجاس كانت مبالغًا فيها، وبعد ذلك بعام غادر النجم الإسباني ملعب "كامب نو" إلى نادي تشيلسي.

ومع حرص برشلونة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المال، لا يريد مانشستر يونايتد أن يُنظر إليه على أنه المنقذ المالي للفريق الكتالوني.

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