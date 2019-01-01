سيميوني يمثل للتحقيق بعد احتفاله المثير للجدل أمام يوفنتوس

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيقًا مع دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، وذلك بعد احتفاله المثير للجدل أمام فريق يوفنتوس في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بثنائية مقابل لا شيء.

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وربما يُحرم سيميوني من خوض مباراة الإياب في تورينو يوم الثاني عشر من مارس، إذا قرر الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبة عليه بعد الاحتفال الذي أثار حفيظة البعض أمام البيانكونيري.

وكان سيميوني قد أعلن اعتذاره عن هذا الاحتفال في مؤتمر صحفي.

يذكر أن سيميوني كان قد أتلتيكو مدريد لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، عامي 2014،2016 ولكنه اكتفى بلقب الوصيف أمام فريق ريال مدريد.