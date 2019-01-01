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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سيميوني يقترب من توقيع عقد طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد

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سيميوني سوف يحصل على راتب ضخم حال استمر في أتلتيكو مدريد. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يقترب نادي أتلتيكو مدريد من تمديد عقد مدربه دييجو سيميوني والذي ينتهي في 2020.

سيميوني تولى تدريب الروخي بلانكوس في ديسمبر 2011 وقاد الفريق للفوز بجميع الألقاب عدا دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ إدارة الروخي بلانكوس اقترب من الاتفاق على تمديد عقد المدرب الأرجنتيني لينتهي في صيف 2023.

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وكانت تقارير صحفية أكدت أنّ سيميوني سوف يتقاضى أعلى راتب في الفريق حال التوقيع على عقده الجديد وقد يصل لأكثر من 25 مليون يورو سنويًا.

المفاوضات بدأت منذ الصيف الماضي ولكن سبب التأخير هو اختلاف في بند بين المدرب والإدارة يسمح لسيميوني الرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس قبل انتهاء عقده في أي وقت يرغب فيه.

هل حان وقت رحيل سيميوني عن أتلتيكو مدريد؟

سيميوني حصد بطولة السوبر والدوري الأوروبي مرتين بينما حقق لقب كأس الملك والدوري الإسباني والسوبر المحلي مرة واحدة واختيار أفضل مدرب في العالم في 2016 بعد الوصول لنهائي التشامبيونزليج.

 

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