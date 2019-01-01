سيميوني يعلق على إمكانية رحيل جودين عن أتليتكو

حديث عن اتفاق بين اللاعب وإنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، على التقارير التي تحدثت عن رحيل محتمل لقائده دييجو جودين بحلول نهاية الموسم.

وأشارت تقارير صباح السبت إلى توصل جودين لاتفاق مع إنتر للانتقال لصفوفه بعد نهاية الموسم الجاري بعد عدم تجديد تعاقده مع أتليتكو.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها "موندو": "اللاعب والنادي كلاهما يبحثان عن الحل الأفضل لمصلحة الطرفين". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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🏥 بعد الفحوصات التي أجراها بيل جاء التشخيص بأنه مصاب في العضلة النعلية (السمّانة) من الدرجة الأولى 🤦‍♂️ pic.twitter.com/cbQGqsusnN — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

وأضاف: "جودين والنادي يعرفان فيما أفكر أنا شخصياً".

وذكرت التقارير أن جودين توصل لاتفاق مع إنتر شخصي لعقد لمدة سنتين ووجود خيار تمديد لعام إضافي يبدأ من يناير المقبل.

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وشارك جودين في 18 مباراة مع أتليتكو بكل المسابقات الموسم الجاري، وسجل هدفين مع الروخي بلانكوس.