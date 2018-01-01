سيميوني يعترف برغبة بايرن ميونخ التوقيع مع لوكاس

ما الذي قاله سيميوني وكوفاتش حول صفقة انتقال لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدردي لبايرن ميونخ؟

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، اهتمام فريق بايرن ميونخ بالتعاقد مع لاعبه لوكاس هيرنانديز، فيما رفض مدرب البافاري نيكو كوفاتش الحديث عن الأمر.

التقارير الصحفية أكدت أنّ بايرن ميونخ مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد لوكاس والمقدر بمبلغ 85 مليون يورو.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: "من الطبيعي أن يرغب فريق بحجم بايرن ميونخ التوقيع مع لوكاس، لقد تحدثت مع اللاعب وإدارة الروخي بلانكوس والجميع يعرف ما أرغب فيه".

فيما صرّح كوفاتش: "بالطبع أحتاج إلى تدعيم الفريق وجعل القائمة أكثر قوة بوجود لاعبين على أعلى مستوى".

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وتابع: "لدينا مباراة هامة ضد فرانكفورت غدًا، السبت، في البوندسليجا وبعدها سننتظر ما تجلبه لنا هدايا أعياد الميلاد".

وتالق لوكاس بصورة واضحة في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا مع منتخب فرنسا وحقق مع الديوك البطولة.