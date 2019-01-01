سيميوني يعتذر عن احتفاله الخارج أمام يوفنتوس

المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يعتذر عن احتفاله الخارج الذي احتفل به بعد فوز فريقه على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اعتذر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن الطريقة التي احتفل بها بفوز فريقه أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيميوني وأكد خلالها ندمه على تلك الاشارة والتي شدد على أنها غير مقبولة في كرة القدم.

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وقال سميوني: "الجميع يعلم أنني لا أبحث أبدًا عن أعذار أو تبريرات، أريد أن أعتذر مرة واحدة عما بدر مني في المباراة لكل من شعر بالإساءة من تلك الاشارة".

وأضاف: "بكل وضوح كان ذلك مجرد تعبير مني عما شعرت به في ذلك الوقت، ربما كان تعبيرًا سيئًا ولم يكن موجهًا ليوفنتوس، أنا أقول ذلك لأنهي الأمر قبل أن تبدأوا في سؤالي حول شعوري تجاه ما حدث".

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وعن لقاء فريقه المقبل ضد فياريال قال: "نعلم أنهم فريقًا قويًا رغم كل ما يمرون به في الموسم الجاري، لديهم عناصر جيدة وهم فريق معقد".

جدير بالذكر أن سيميوني كان قد احتفل بشكل غير لائق بفوزه أمام يوفنتوس في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ومعرض لعقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.