سيميوني يطلب لوتارو لتعويض رحيل جريزمان

أتلتيكو مدريد يبحث عن مهاجم جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث الإعلام الإسباني أن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، هو آخر الأسماء التي طُرحت لتعويض رحيل أنطوان جريزمان عن صفوف أتلتيكو مدريد.

وأعلن جريزمان رحيله عن أتلتيكو بحلول نهاية الموسم الجاري، ليرتبط الفريق الإسباني بعديد المهاجمين في أوروبا لتعويض رحيل الفرنسي.

وأوضحت "موندو" أن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو معجب بمهاجم إنتر الشاب وطلب من الإدارة التحرك لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

إنتر يستشير بانديف بخصوص صفقته المقبلة

علينا أن نتحدث قليلًا عما حدث في غرفة ملابس مانشستر سيتي بعد نهائي الأمس... 😂😂😂



(📽:IG/Bernardo Silva) pic.twitter.com/ACeqUbMN3C — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

بعد تأكد رحيله - من يخلف جريزمان في أتلتيكو مدريد؟

وكان أتلتيكو مهتماً بضم مارتينيز الصيف الماضي، ولكن إنتر سبقه للتعاقد مع اللاعب من راسينج مقابل 22 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن إنتر لن يفرط في مهاجمه الأرجنتيني، والذي يراه كمهاجم الفريق الأول بالموسم المقبل، خصوصاً بعد البداية الطيبة لمشواره في إيطاليا.

وسجل مارتينيز تسعة أهداف وصنع آخرين في 33 مباراة هذا الموسم بكل البطولات مع النيراتزوري.