سيميوني يشيد بثنائي فريقه بالرغم من قلة تسجيلهما

الثنائي يحصل على إشادة مدربهما بالرغم من تسجيلهما هدفين منذ بداية الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد بثنائي هجوم فريقه، ألفارو مورانا ودييجو كوستا، بالرغم من تراجع مستواهما في هذا الموسم.

وسجل موراتا وكوستا هدفاً لكل لاعب، بعد مرور ثمان جولات، إلا أن المدير الفني لأتليتكو مدير غير قلقاً بهذا الشأن.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية اليوم: "هذا الثنائي رائع، إنهم يحققون نتائج جيدة حتى لو لم يثبتوا ذلك بالأهداف، آمل أن يحافظوا على هذا المستوى".

وواصل: "يمكنني أن أرى أنهما يريدان التحسن، علينا فقط المحافظة على هدوئنا ونعرف أنهما لاعبان مهمان في فريقنا".

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ويستعد أتليتكو مدريد فالنسيا عصر غد السبت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال المدير الفني الأرجنتيني حول مباراة الغد: "المباريات عقب فترة التوقف الدولي تكون صعبة، ومباراة الغد ستكون أمام فريق صعب وله تاريخ كبير مثل فالنسيا".

جدير بالذكر أن أتليتكو مدريد يحتل المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.