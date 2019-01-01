سيميوني يرفض الأرجنتين: أتلتيكو بات مثل ليفربول ويوفنتوس

التشولو يرغب بمواصلة مشروعه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اعتقاده بأن تاريخ ناديه قد تغير خلال فترة قيادته للفريق، وأن الأمر لم يقتصر على مجرد الفوز بالألقاب.

وقال سيميوني بسؤاله عن فرص تدريبه للمنتخب الأرجنتيني:"لقد أخذ مني الأمر الكثير من الوقت لأثبت وضعي في النادي الذي نغير تاريخه في آخر سبعة أعوام ونصف".

وأضاف:"قد لا يرى البعض هذا الأمر، ولكننا لم نصبح أبطال فقط، بل نغير تاريخ النادي، وهو أمر أكثر أهمية ويحتاج للفوز، هذا واضح للغاية".

وأوضح:"إن لم تفُز لن تغير شيئاً، في تلك الأعوام فزنا بسبعة ألقاب وخسرنا ثلاثة نهائيات، اثنان منهما في دوري أبطال أوروبا، بينما خسرنا كأس السوبر أمام برشلونة (2013) بهدف خارجي".

وتابع:"الآن أتلتيكو بات يوضع في نفس المكان مع أمثال ليفربول وإنتر ويوفنتوس. ربما يعتقد البعض أني دفاعي، ولكن بما أني لعبت في إيطاليا والأرجنتين، فأنا أتبع ثقافة معينة تدمج بين الموهبة والقوة".

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بلقب الليجا في 2013-2014، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا في العام ذاته ثم في 2016 على يد ريال مدريد.