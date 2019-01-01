سيميوني: يجب على الجماهير أن تتفهم ما نمر به

المدرب الأرجنتيني يدافع عن فريقه بعد الخسارة في مباراة القمة أمام برشلونة

نجح نادي برشلونة في الفوز على مضيفه أتليتكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم وذلك حيث انتهت المباراة بنتيجة 1-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

كان أصحاب الأرض الأخطر ربما في معظم أوقات المباراة ولكن نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف نقاط الفوز بالدقيقة 86 من عمر اللقاء ليصعد النادي الكتالوني للصدارة من جديد.

وفي تصريحات المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو بعد اللقاء قال: "يجب على الجميع أن يعلم أننا في مرحلة انتقالية هذا العام، أنا سعيد لأن الفريق قدم كل ما لديه في المباراة، التحسن في الأداء والتغيير سوف يأتي مع الوقت بكل تأكيد".

وتابع: "أعلم أن بعض المشجعين ليس لديهم الصبر ولكن هذا ما نمر به، يجب أن نواصل التحسن والتأقلم من أجل الوصول إلى المستوى الذي نأمل به".

وبالحديث عن هدف ميسي القاتل قال: "ميسي لاعب رائع، عندما كانت الفرصة متاحة له تمكن من استغلال ذلك وتسجيل الهدف المطلوب، لا أحب أن أتحدث عن التحكيم أو ما كنا نستحقه، فقط أنظر لما يجب أن نعمل عليه من أجل التحسن".

وأضاف: "بطولة الدوري لا تزال طويلة ويجب أن نواصل العمل بكل ما لدينا من أجل حصد النقاط والوصول لما نريد".

وعن هتافات الجماهير ضد جريزمان قال: "لا يمكنني التحدث عما يقوم به الآخرين".

يذكر أن برشلونة يتواجد الآن في الصدارة برصيد 31 نقطة وذلك بالتساوي مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد ولكن مع فارق الأهداف، بينما يتواجد أتليتكو في المركز السادس برصيد 25 نقطة.