سيميوني يثير الشكوك حول موراتا وتوماس بارتي

أبرز ما جاء في مؤتمر دييجو سيميوني قبل مباراة ريال سوسيداد وأتليتيكو مدريد

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قال دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتيكو مدريد إن الحديث عن صدارة الدوري لا زال مبكرًا في وقت لم يمر فيه سوى 3 جولات فقط من الدوري الإسباني.

وتحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتليتيكو مدريد وريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحول ذلك، قال سميوني إن المواجهة أمام سوسيداد ستكون صعبة بالطبع نظرًا لما قدموا في مبارياتهم الأولى وخاصة مباراتي فالنسيا ومايوركا.

وأضاف: "موراتا وتوماس بارتي لم يشاركا في التدريبات اليوم، بنسبة كبيرة قد يلعبان المباراة، ولكن لا زلنا أمام احتمال مشاركتهما، سننتظر إلى الغد ونرى"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وتابع: "لدينا لاعبون مميزون في الأمام، كوستا وموراتا ومعهما كوريا من الممكن أن يشكلوا خطورة على مرمى الخصم حتى لو كان صلبًا على المستوى الدفاعي"

وأردف: "غدًا سنلعب من أجل الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية بغض النظر عما يفعله ريال مدريد وبرشلونة، علينا مواصلة العمل بجدية"

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يذكر أن أتليتيكو مدريد يتصدر ترتيب الدور الإسباني في الوقت الحالي برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد و5 نقاط عن برشلونة.