سيميوني يبدي التفاؤل رغم رحيل النجوم عن أتلتيكو

جريزمان وجودين أبرز المغادرين هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تطلعه لبدء عملية البناء من جديد هذا الصيف مع فريقه بعد إعلان عدد من النجوم الرحيل عن صفوفه.

وأعلن كلاً من أنطوان جريزمان ودييجو جودين، نجوم الفريق، الرحيل، بينما تنتهي عقود الثنائي خوان فران ولويس فيليبي، وذكرت التقارير أن رودريجو، وتوماس بارتي مطلوبان بعدة أندية.

وقال سيميوني بعد اللقاء الودي لفريقه مساء الثلاثاء: "أعرف أن عاماً بعد الآخر الأمور تصبح أصعب، ولكن هذا يساعدنا في التعرف على ذاتنا الحقيقية".

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وأكمل: "الصعوبات تولد حماسة كبيرة، الموسم المقبل سيصل لاعبون جدد بتلك الحماسة ونأمل أن يتأقلموا مع مسؤولية اللعب في أتلتيكو مدريد".

وخسر أتلتيكو ودياً أمام بيتار القدس بإسرائيل بنتيجة هدفين لواحد مساء الثلاثاء في لقاء ودي استعراضي للفريق الإسباني.

وأنهى أتلتيكو موسمه بالمرتبة الثانية بالليجا الإسبانية خلف برشلونة، وودع مبكراً منافسات دوري الأبطال وكأس الملك.