سيميوني: نريد منافسة الفرق الكبيرة وتبادل الأدوار ساعدنا على الفوز

تصريحات مدرب أتلتيكو مدريد عقب مباراة برشلونة

أشاد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بتبادل الأدوار بين لاعبيه في مباراة برشلونة والتي ساهمت بشكل كبير في حسم المباراة لصالح الروخي بلانكوس.

وتغلب أتلتيكو مدريد على برشلونة، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات عقبت اللقاء: "برشلونة فريق كبير لازم نعمل بجهد عشان نكون منافسين ليهم الشوط الأول كان صعباً للغاية، ولكن الشوط الثاني لعبنا من قلبنا وبينا للجميع أننا نبحث عن الأهداف".

وواصل: "في الشوط الثاني الهدف المبكر أعطانا قوة، ولكنهم ردوا بإيقاع هجومي مزعج، ولقد التغييرات جعلتنا فريقاً آخر".

وتابع: "صحيح ركزنا أن نجد مساحات في دفاع الخصم ونلعب خلف دفاعهم، وتبادل الأدوار بين اللاعبين ساعدنا على ذلك".

وضرب أتلتيكو موعد مع ريال مدريد، مساء الأحد القادم في نهائي السوبر الإسباني، في جدة.

وعن المباراة النهائية قال المدرب الأرجنتيني: "واجهنا فرق عديدة كبيرة مثل بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد، وجودنا في النهائي سنحاول ان نحقق الانتصار وننافس معهم على الألقاب".

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وأكمل: "ريال مدريد يلعب دائماً من أجل الفوز، ستكون مباراة صعبة بلا شك، بعض الفرق تلعب بخمسة لاعبين في الوسط دون أن يكون الشكل دفاعي".

وأتم تصريحاته قائلاً عن الانتقالات: "أنا أفضل التحدث عن لاعبي فريقي، أنا بقية اللاعبين لا أحب الحديث عنهم".