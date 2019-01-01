سيميوني: لن نتأثر بالانتصارات الودية، وهذا ما يميز جواو فيلكس

هكذا تحدث التشولو بعد الفوز على يوفنتوس

أشار مدرب أتليتكو مدريد دييجو سيميوني، إلى أنه لن ينخدع أو يتأثر بالنتائج الإيجابية التي حققها فريقه في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، والتي كان آخرها الفوز على بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في كأس الأبطال الدولية الودية.

وبعد المباراة قال التشولو في حديثه مع الصحفيين "لاعبونا الجُدد يتأقلمون بشكل أفضل، واليوم أرياس وتوماس وخيمينيز خاضوا المباراة منذ البداية، والجيد أنهم ظهروا نية الالتزام من أجل مصلحة الفريق".

وأضاف "في الوقت الحالي، يبدو واضحًا أن الفريق ما زال بحاجة للتحسن، أمام يوفنتوس، عانينا كثيرًا في الجزء الأمامي، لكن على أي حال. لدينا لاعبين جدد وقد استفدنا منهم"، مشددًا على ضرورة اللعب بتركيز أفضل في قادم المواعيد لأنه بحسب تعبيره، لا يبالي كثيرًا بالنتائج في المباريات الودية، حتى لو كانت ضد يوفنتوس وريال مدريد.

واستبعد أن يتأثر فريقه بنشوة الانتصارات المقنعة في فترة الاستعداد للموسم الجديد، على غرار سباعية الريال والفوز على اليوفي، بقوله "لسنا خائفين من تسلل النشوة للاعبينا".

وعن الوافد الجديد جواو فيلكس، الذي تكفل بتسجيل هدفي الهنود الحمر في مرمى السيدة العجوز، قال "سيحصل على ما يستحقه، وبغض النظر عن عمره، فهو يؤدي دوره على أكمل وجه، وأود القول بأن أكثر ما يميزه، رغبته في التعلم ومعرفة ما لديه، هذا مصدر قوته. الموهبة الطبيعية ومعها الرغبة".

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الجدير بالذكر أن أتليتكو مدريد سيفتتح موسم الليجا بمواجهة خيتافي على ملعب "واندا متروبوليتانو" يوم الأحد المقبل، في ختام مواجهات الأسبوع الأول، للدوري الذي ختمه الأتليتي في آخر عامين في مركز الوصافة خلف برشلونة.