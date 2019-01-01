سيميوني: لم أفقد الثقة في كوستا ولهذا لا يفوز أتلتيكو مدريد

التشولو يدعم المشاغب بعد ضياع ركلة الجزاء الحاسمة أمام كبير الأندلس

رفض المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني إلقاء اللوم على مهاجمه دييجو كوستا، بعد إهداره ركلة جزاء أمام إشبيلية في قمة الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد المباراة سُئل التشولو عن سبب معاناة الأتلتي بتحقيق انتصار يتيم في آخر 6 مباريات على مستوى الليجا مقابل 5 تعادلات، فأجاب لصحيفة "آس" الإسبانية "ما زلنا بحاجة لمزيد من الانسجام، والمباراة كانت مغلقة تمامًا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني قمنا بإجراء تغييرين مهمين لزيادة الضغط على إشبيلية".

وأضاف "أعتقد أننا خلقنا العديد من الفرص، وأظهرنا ردة فعل جيدة بعد تأخرنا بهدف. هل كان يستحق أتلتيكو مدريد الثلاث نقاط؟ خرجنا بنقاط إيجابية والكلمات لن تعيد أي شيء".

وسُئل كذلك "هل تعتقد أن إشبيلية سيكون منافسًا؟ أراه جيدًا ولديه العديد من اللاعبين الجيدين ولديه العديد من الأوراق الرابحة".

وختم بالحديث عن مهاجمه دييجو كوستا بعدما أهدر ركلة جزاء والنتيجة 1-1، بقوله "بالنسبة لي دييجو في أفضل حالاته البدنية، وأيضًا يتدرب بشكل جيد للغاية، مشكلته في سوء حظه أمام المرمى، وعندما تعمل مع مهاجم مثل دييجو يكون هناك خياران إما تكون مع كوستا أو بدونه، وأنا أثق به".

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يعشق الشباك بما في ذلك خارج ستامفورد بريدج 🥅#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/GVaT0CnenP — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2019

بهذه النتيجة يكون فريق أتلتيكو مدريد قد رفع رصيده لـ21 نقطة وفي المركز الثالث بشكل مؤقت بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الرابع ونقطة عن غرناطة قبل مباراته مع ريال سوسييداد مساء غد الأحد في ختام مواجهات الجولة.