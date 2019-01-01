سيميوني: قدمنا مباراة متكاملة وهذا هو سبب الفوز

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد سعيد بأداء فريقه أمام نظيره أوساسونا.

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن سعادته بأداء فريقه في مواجهة اليوم أمام ريال أوساسونا بالجولة الـ ١٧ من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق نجح في الفوز لأن التوفيق حالفه وسجل الفرص التي أتيحت له في تلك المباراة عكس الفترة الماضية.

وقال سيميوني: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل مثل جميع المباريات التي نخوضها، لكن في تلك المباراة لحسن الحظ سجلنا بالفعل".

الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد يستفيق من سباته الشتوي بفوز صعب على أوساسونا

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة كاملة بالفعل لذلك أنا سعيد باللاعبين وبالفريق، علينا أن نستمر في ذلك الخط التصاعدي خلال الفترة المقبلة".

وأكمل عن الشاب مانو سانشيز: "هو يلعب مع الفريق الثاني منذ عام ونصف ويتطور بشكل ملحوظ ووجوده معنا سيمنحنا الكثير من الخيارات الإضافية".

وأردف: "تم انتقادي عندما دفعت بساؤول على الجانب الأيسر لكن الآن الجميع يفهم لماذا فعلت ذلك، لو أراد هو بنفسه فيمكنه أن يلعب في أكثر من مركز بالملعب، أهميته لنا لا يمكن حصرها".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم كانت قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين ليعود الفريق للمربع الذهبي بـ ٢٩ نقطة في المركز الرابع.