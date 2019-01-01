سيميوني: سوق انتقالات أتلتيكو مدريد لم يُغلق بعد

تعرف على تصريحات سيميوني قبل مواجهة خيتافي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أن سوق الانتقالات في أتلتيكو مدريد لم ينته بعد ويمكن ضم صفقات جديدة.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب أتلتيكو مدريد من ضم رودريجو مورينو من فالنسيا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي: "هدفنا التطور يومًا بعد يوم، فنحن فريق يمتلك العديد من اللاعبين الجدد ويجب عليهم الاندماج والتحسن سويًا".

وتابع: "أرى أنّ الجميع يقدم مستويات جيدة خلال الفترة التحضيرية وتركيزنا حاليًا على أن نبدأ بصورة رائعة أمام خيتافي، كما أنني لا أهتم بشائعات التعاقد مع رودريجو مورينو والأمر بيد الإدارة".

التشولو أكد أنّ سوق الانتقالات لم يُغلق بعد ولا يزال هناك إمكانية لضم لاعبين جدد أو مغادرة البعض قبل الثاني من سبتمبر المقبل.

وحول مستوى جواو فيليكس، علّق: "إنّه لاعب صغير السن ويمتلك إمكانيات رائعة كما أنّه يستمع جيدًا ويحاول أن يفهم فلسفة الفريق".

واختتم: "لست قلقًا عليه وأعتقد أنّ لديه القدرة على قيادة أتلتيكو مدريد ولكن يجب الصبر عليه ومنحه الوقت ليقدم أفضل ما لديه لخدمة الفريق".