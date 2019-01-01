سيميوني سعيد بمواجهة مواطنه وصديقه القديم سولاري في ديربي مدريد

ديربي مدريد سيجمع بين الصديقين سيميوني وسولاري كمتنافسين هذه المرة

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لمواجهة مواطنه وصديقه القديم سانتياجو سولاري المدرب الحالي لفريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين.

سيميوني وسولاري كان قد سبق لهما تمثيل ألوان المنتخب الأرجنتيني واللعب سويًا لصالح أتلتيكو مدريد قبل أن يلتقيا للمرة الأولى كمدربين.

لاعب ليفربول السابق يمنح فريقه مفتاح الفوز بالدوري الإنجليزي

وعن هذه المواجهة قال سيميوني: "أعرف سولاري منذ وقت طويل، لقد قمت بتدريبه في نهاية مسيرته، لقد قابلته في أكثر من مكان لتناول الطعام".

أما سولاري بدوره فأعرب عن سعادته بانتظار مواجهة سيميوني وقال: "أنا أحترمه كثيرًا، تزاملنا في الملعب ودربني في نهاية مسيرتي في فريق سان لورينزو، ستكون تجربة رائعة ومباراة كبيرة وستشهد تنافسًا كبيرًا".

يذكر أن سيميوني كان قد سبق له بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين وخسرهما أمام ريال مدريد.