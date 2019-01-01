سيميوني: سعيد بما قدمه الفريق رغم الخسارة بثلاثية

مدرب أتلتيكو مدريد يرفض انتقاد لاعبيه عقب الخسارة بثلاثية من إسبانيول

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد انتقاد لاعبيه، وذلك عقب الخسارة من مضيفه إسبانيول بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

المدرب الأرجنتيني قال في تصريحاته عقب المباراة: "أنا راضٍ على ما قدمه الفريق، لعبنا بشكل رائع بالشوط الأول وقدمنا مستوى جيد وخلقنا الكثير من الفرص، ولكن إسبانيول حسم النتيجة في النهاية".

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كما أضاف مدرب الروخيبلانكوس: "الشيء الإيجابي الآن هو فرصتنا في الحفاظ على وصافة جدول الترتيب، علينا مواصلة القتال من أجل ذلك".

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد أربع وسبعين نقطة، وبفارق تسع نقاط عن ريال مدريد أقرب مطارديه، وذلك قبل مواجهة فريق فياريال في نفس الجولة.

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