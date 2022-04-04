سيميوني: جوارديولا محظوظ، وأريد أن ألحق الضرر بمانشستر سيتي!

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن خصمه في دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا كان الحظ حليفًا له لفترات طويلة من مسيرته.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح شبكة "موفي ستار"، وأكد خلالها أن تدريب أمثال ليونيل ميسي وبيكيه وإنييستا وتشافي يجعل الأمور أسهل.

وقال سيميوني: "لم يسبق لي أن كان في فريقي أمثال تشافي وبوسكيتس وبيكيه وإنييستا وميسي، لم يحدث لي ذلك قط".

وأضاف: "بالإضافة إلى موهبة جوارديولا الكبيرة في التدريب، لقد كان محظوظًا لكونه معه دائمًا نجوم بمستويات استثنائية".

وأكمل عن أقرب الفرق لتحقيق اللقب: "مانشستر سيتي وبايرن ميونخ هما الأقرب، لكن في العام الماضي تشيلسي جاء من العدم ولم يتوقع أحد تطورهم بذلك الشكل".

وأنهى كلماته: "نحن نتطلع لوضع أنفسنا في موقف يجعلنا نضر بهم، بشخصيتنا وطريقة اللعب الخاصة بنا نريد أن نستمر في التنافس كما فعلنا طوال السنوات الماضية".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب يقام على ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء، بينما تقام العودة في الـ 13 من أبريل في العاصمة الإسبانية مدريد.