سيميوني: تعادل برشلونة أبقى المنافسة ولن أتحدث عن التحكيم

تعرف على تصريحات سيميوني بعد الخسارة من ريال بيتيس في الدوري الإسباني

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ تعادل برشلونة مع فالنسيا جعل فرصة الروخي بلانكوس في المنافسة قائمة كما رفض الحديث عن الحكام.

أتلتيكو مدريد خسر أمام بيتيس بهدف نظيف ليتسع الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة: "أتقبل الخسارة ولن أتحدث عن التحكيم في ركلة الجزاء لأنّه لن يكون عادلًا الاهتمام بالأمر وقت الهزيمة فقط".

وتابع: "برشلونة تعادل بالأمس مع فالنسيا وهذا جعل الخسارة اليوم أقل مرارة فالفارق لم يتسع بصورة كبيرة".

خبر سار لجماهير ريال مدريد 📢



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تعبيرات وجه سيميوني تقول كل شيء 😕 pic.twitter.com/ffGSssiKsu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

واختتم: "ألفارو موراتا قدّم مباراة جيدة والأزمة الهجومية لا تتعلق مطلقًا به، فهذا أول لقاء له ولا يمكن الحكم عليه".

موراتا شارك أساسيًا ولعب 90 دقيقة كما تعرض لعرقلة داخل منطقة ريال بيتيس في الشوط الثاني وطلب بركلة جزاء.