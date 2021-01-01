سيميوني بعد الهزيمة: العقلية هي من ستحسم الدوري الإسباني، الأمور لا تزال في أيدينا!

سنقاتل حتى الرمق الأخير..

يؤمن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن "العقلية" ولا شيء سواها هي من ستحسم لقب الدوري الإسباني لأي من المتنافسين الأربعة على البطولة.

تصريحات سيميوني أتت بعد السقوط المدوي في إقليم الباسك على يد أتلتيك بيلباو بهدفين لهدف، والذي يفتح الباب أمام برشلونة للصدارة حال الفوز في المباراة المؤجلة لهم.

المدرب الأرجنتيني لم يفقد الأمل، ويؤمن بأن المنافسة قائمة حتى الرمق الأخير مع ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، ومصير الروخي بلانكوس في أيديهم أولًا.

سيميوني قال "أعتقد أن البطولة الإسبانية كانت دائمًا معتادة على فوز مدريد وبرشلونة، باستثناء عام 2014، هذا الموسم كان لدينا العديد من النقاط المميزة، لكننا كنا نعلم أنهما لن يخرجا من القتال المستمر طوال السنوات".

وتابع "يبدو إشبيلية أيضًا جيدًا جدًا، ويبدو أن الجميع سينافس حتى النهاية للإنهاء في أعلى مركز ممكن، من يمتلكون قوة عقلية سيكونوا أقرب للفوز بالبطولة".

وواصل "كل شيء متغير للغاية، بعد الفوز في مباراتين متتاليتين، لم يتوقع أن نلعب الشوط الأول على هذا النحو، حتى عندما نلعب ضد إلتشي، لن نعرف الوضع الذي سنجد أنفسنا فيه".

وأتم ما زلنا نعتمد على أنفسنا، وفي وجود خمس جولات فهذا مهم، سيعتمد ذلك على قوتنا وقوتنا الذهنية ومدى حسمنا في المباريات".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد سوف يلعب مع برشلونة بعد مباراتين على ملعب كامب نو.