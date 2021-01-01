سيميوني بعد التعثّر: ريال مدريد وبرشلونة لن يخسرا أي مباراة حتى نهاية الموسم

رفض مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني إعتبار التعادل الإيجابي أمام خيتافي تعثّراً، لافتاً الى أن النتيجة "ليست سلبية".

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "علينا مواصلة عملنا وتقديم أفضل أداء من مباراة إلى أخرى، ندرك بأن هناك وحشان يريدان الوصول إلينا".

وعن المنافسة مع عملاقي الليجا قال "تشولو": "البارسا وريال مدريد لن يخسرا مباراة واحدة من هنا حتى نهاية الليجا".

خيتافي يٌسقط أتلتيكو في فخ التعادل ويمنح ريال مدريد وبرشلونة هدية ثمينة

وتابع: "البارسا وريال مدريد وحشان، ونحن من خلال عملنا الصغير، نحاول أن نسير ببطء وببطء في طريقنا، نسير مباراة تلو الأخرى".

يُذكر أن التعادل رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى النقطة رقم 63 في صدارة الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، ومانحًا برشلونة الفرصة لتقليل الفارق إلى 4 نقاط في حال فاز بمبارة هذه الجولة.