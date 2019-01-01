سيميوني: برشلونة هو الفريق الأكثر اكتمالاً في الدوري

سيميوني يشيد ببرشلونة ويرى أن فريقه بعيداً عن المنافسة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، أن فريقه في الوقت الحالي مازال بعيداً عن برشلونة وريال مدريد في سباق الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات تلفزيونية: "عندما يكون لاعبو الفريق في مستواهم، سنخطو خطوة بخطوة للأمام ونقترب من ريال مدريد وبرشلونة، ولكن الآن نحن بعيدين عنهم".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى الحديث عن لاعبه السابق جريزمان، وقال: "إنه مازال في عمر الـ 26 ويقدم أداء رائع، أرى أنه ليس من العدل أن يتم مقارنته بجواو فيليكس لاعب أتليتكو الحالي".

وعند سؤاله، عن رأيه من يفتقد الآخر جريزمان أم أتليتكو، قال: "هذا سؤال يجب أن يجاوب عليه جريزمان بنفسه".

وسجل اللاعب الفرنسي ثلاثة أهداف مع برشلونة وصنع اثنين، في سبع مباريات خاضها في بطولة الدوري.

وتحدث عن برشلونة قائلاً: "أعتقد أن برشلونة هو الفريق الأكثر اكتمالاً، لديهم خط وسط رائع".

وتابع: "إنهم لديهم إيفان راكيتيتش الذي فاز بكل شيء ولكنه لا يلعب!".