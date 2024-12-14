سيميوني: أحب طريقة فليك في برشلونة ولكن..

سيميوني يشيد ببرشلونة...

أشاد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، بمنافسه برشلونة، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، في قمة الدوري الإسباني، خلال الأيام القادمة.

ويستضيف برشلونة، نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب مونتجويك، مساء السبت 21 ديسمبر الحالي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الليجا.

وقال سيميوني، في حوار مع قناة " تيليموندو ديبورتيس": "أنا حقًا أحب نادي برشلونة، بسبب الطريقة التي يلعبون بها، لا أعلم إذا ما كانوا قادرين على الحفاظ على تلك الوتيرة أم لا، في ظل الضغط الكبير الذي يتعرضون له".

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وتابع: "لديهم لاعبين شباب تعاقد معهم فليك في وقت مثالي، بالإضافة إلى ليفاندوفسكي، المهاجم الذي يقدم موسمًا لا يصدق، الفريق بالكامل يقدم كرة قدم نحب مشاهدتها، إنهم يفعلون ذلك بشكل جيد للغاية".

ويتصدر برشلونة، الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث، برصيد 35 نقطة، ولديه مباراة أقل من الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، يستعد لاستضافة خيتافي، عصر يوم غد الأحد، بينما يلعب برشلونة، أمام ليجانيس، مساء الغد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.